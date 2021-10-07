قبل لقائهما.. التاريخ يقف بجانب فرنسا في مواجهة بلجيكا

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بلجيكا وفرنسا هما من أقوى منتخبان في أوروبا وفريقان مرصعان بالنجوم. لكن هذا لم يكن كافيًا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". يأمل المنتخبان في وضع هذا الفصل المُخيب للآمال خلفهما بينما يتطلعان لحجز مكان في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

قدمت بلجيكا أداءً جيدًا منذ خروجها من ربع نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا المنتخب الفائز بأمم أوروبا. لقد هزموا إستونيا 5-2 قبل أن يتغلبوا على جمهورية التشيك 3-0 في تصفيات كأس العالم 2022. تبع الشياطين الحمر البلجيكيون تلك الانتصارات بفوزهم 1-0 على بيلاروسيا في آخر مبارياتهم.

في غضون ذلك، لم يكن شكل فرنسا الأخير مشجعًا إلى هذا الحد. لقد عانوا من الخروج المفاجئ على يد سويسرا في دور الـ16 من يورو 2020. ومنذ ذلك الحين، استقروا على التعادل المتتالي ضد البوسنة والهرسك وأوكرانيا قبل الفوز 2-0 على فنلندا في تصفيات مونديال قطر.

احتلت كل من بلجيكا وفرنسا صدارة مجموعتهما في دوري الأمم الأوروبية. الفائز في المباراة سيواجه إسبانيا الذي فاز بدوره على إيطاليا في سان سيرو بنتيجة 2-1، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت أمام الأزوري.

في آخر 10 لقاءات بين الجانبين، استطاعت فرنسا تحقيق الفوز خلال 5 مباريات، بينما فازت بلجيكا في مباراتين وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وكانت أخر آخر مرة التقى فيها المنتخبان في نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، وفازت فرنسا بالمباراة بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه مدافع برشلونة الإسباني صامويل أومتيتي.