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مشاهدة مباراة واليابان بث مباشر الآن في تصفيات 2022

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مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 مشاهدة مباراة واليابان بث مباشر الآن في تصفيات 2022

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السعودية واليابان بث مباشر ، بث مباشر السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم 2022 ، هذا مايبحث عنه الجمهور السعودي على محركات البحث لمشاهدة لقاء السعودية واليابان فى بث مباشر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، الخميس 7-10 - 2021 .

حيث الموقعة المرتقبة بين الأخضر ونظيره الياباني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022. وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة - ، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة - - والتاسعة بتوقيت الإمارات - دبي - أبوظبي.


وكانت وزارة الرياضة السعودية أصدرت قرارا أمس بالسماح بحضور الجماهير بالطاقة الاستيعابية الكاملة للملعب، وبصفة استثنائية، ولأول مرة منذ جائحة كورونا، وذلك لتوفير الدعم الجماهيري لمنتخبها في مشواره نحو المونديال.

وتسمح السلطات السعودية بحضور 60% فقط من الطاقة الاستيعابية لكل ملاعب الدوري المحلي، ووفق تدابير احترازية خاصة بسبب الجائحة.

وكان السعودي، قد حسم آخر مواجهة له مع المنتخب الياباني على ملعب الجوهرة المشعة بحسم تأهله لمونديال 2018، بهدف عن طريق لاعبه فهد المولد، رغم أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين كانت في كأس آسيا 2019 بالإمارات، وانتهت يابانية بهدف دون رد.

يدخل المنتخب السعودي مباراة، برغبة تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، بعد الفوز على فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة، بـ6 نقاط، يتصدر بها مع المنتخب الأسترالي المجموعة الثانية، غير أن الأخير يتقدم بفارق الأهداف، حيث أحرز كل منتخب منهما 4 أهداف، بينما لم تتلق شباك أستراليا أي أهداف، في حين استقبل الأخضر السعودي هدفاً.

تقام المباراة فى السابعة مساء بتوقيت مصر والثامنة مساء بتوقيت السعودية على SSC 7

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ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي للحفاظ على التشكيل الذي خاض به المباراتين السابقتين، لكنه يفاضل بين عبدالرحمن العبود وعبد الرحمن غريب، لتعويض غياب جناحه المميز سالم الدوسري للإصابة.

وينتظر أن يعتمد رينارد على محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، فهد المولد، عبدالرحمن العبود وصالح الشهري.

على الجهة المقابلة، سيكون على هاجيمي موريياسو المدير الفني لمنتخب الساموراي، تفادي خسارة ثانية، قد تنال من حظوظه في بطاقة التأهل عن هذه المجموعة، خاصة بعد سقوطه المفاجئ على أرضه في الجولة الأولى من هذا الدور من التصفيات على يد ضيفه منتخب عمان بهدف دون رد.

واستفاق اليابان في الجولة الثانية، بفوز صعب على الصين بهدف دون رد عن طريق لاعبه يويا اوساكو، ليحصد به أول ثلاث نقاط، يحتل بهم المركز الثالث بالتساوي مع المنتخب العماني.

المصرى اليوم

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