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ميدو يرحل عن قناة النهار رسميًا

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ميدو يرحل عن قناة النهار رسميًا ميدو يرحل عن قناة النهار رسميًا

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أصدر الإعلامي أحمد حسام ميدو بيانا يعلن من خلاله رحيله رسمياً عن قناة النهار بعد تجربة إعلامية استمرت لمدة اقتربت من عام ونصف، شهدت نجاحات كبيرة على المستوى الإعلامي من حيث الانفرادات واللقاءات الحصرية المميزة ونقلة نوعية لمشاهدي البرامج الرياضية جعلت برنامج «أوضة اللبس» ينافس جميع البرامج الرياضية الموجودة.
ومن المنتظر أن يعود برنامج «أوضة اللبس» لاستئناف نشاطه بداية من يوم 25 أكتوبر الجاري، على شاشة قناة المحور، وهو الموعد المحدد بالتزامن مع موعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة.
ووجه ميدو في بيانه الشكر لإدارة قناة النهار قائلا: «يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقناة النهار، وعلى رأسها الأستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس الإدارة، خلال تجربة ستظل غالية على قلبي، بعدما فتحت لي القناة بجميع مسئوليها أبوابها، وتوفير كل الدعم لتحقيق النجاح، الذي وضع برنامج أوضة اللبس في منافسة مع أفضل البرامج الرياضية على مستوى الشرق الأوسط، بعد وصول صدى البرنامج إلى جميع الدول العربية، واهتمام وسائل الإعلام العالمية بنقل بعض التصريحات من قناة النهار».
وأضاف: «ومع نهاية تجربتي داخل قناة النهار لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني في التجربة الناجحة، وأتمنى لهم خالص التوفيق فيما هو قادم لهذا الصرح الإعلامي الكبير، الذي سيظل له مكانة خاصة في قلبي».
واختتم ميدو بيانه بقوله: «لحظات الوداع صعبة، ولكن هي سنة الحياة، وأتمنى أن أكون قد قمت بدوري ومهمتي مع القناة على أكمل وجه، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهور العظيم الذي كان كلمة السر في نجاح أوضة اللبس على مدار ما يقرب من عام ونصف، فأنتم دائما وأبدا السند والدعم، أراكم قريبا على خير».

المصرى اليوم

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