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أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، مساء اليوم الخميس، عن نقل مباراة المنتخب السعودي، وضيقه الياباني بشكل مجاني .

ويستضيف المنتخب السعودي، المنتخب الياباني، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقالت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر": "مجانا لمشاهدينا داخل السعودية.. بإمكانكم مشاهدة مواجهة منتخبنا الوطني أمام اليابان عبر قناة SSC7.. كل ما عليك إيصال جهاز GOBX بالإنترنت أو متابعتها من خلال تطبيق شاهد.. وفالنا التوفيق."

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراتي الأخضر أمام اليابان والصين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف خلف أستراليا بينما تأتي اليابان رابعة برصيد 3 نقاط.