سيراميكا كليوباترا يحسم صفقة جديدة

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نجح مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، في الوصول لاتفاق مع نادي أسوان، بشأن التعاقد مع عمرو الحلواني، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية، دخول نادي سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات مع عمرو الحلواني، من أجل الحصول على خدماته قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية، وذلك بناءً على طلب هيثم شعبان، المدير الفني، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد رحيل الكاميروني فابريس نجاه.

ونجح سيراميكا في حسم صفقة الحلواني، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أبرمت 6 صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني. والغاني ايفنز منساه.