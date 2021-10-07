تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع أمام فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الوصول للمباراة النهائية، يواجه المنتخب البلجيكي مساء اليوم الخميس نظيره منتخب فرنسا على أرض ملعب «أليانز ستوديوم» في مدينة تورينو الإيطالية ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب بلجيكا نظيره منتخب فرنسا مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وانتهت مباراة نصف النهائي الثانية أمس الأربعاء بفوز منتخب إسبانيا على منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1.

وتنطلق المباراة بين الفريقين عند الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة وعند العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل المنتخب البلجيكى بقيادة روبيرتو مارتينيز في الوصول للنهائي وتحقيق أول لقب مع الجيل الذهبي للشياطين الحمر.

ووفقاً للتدريبات الأخيرة للمنتخب البلجيكي ينتظر أن يخوض روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: توبي ألديرفيلد وديدريك بوياتا ويان فيرتونخين.

في خط الوسط: تيموثي كاستاني وأكسيل فيتسيل ويوري تيليمانس ويانيك كاراسكو.

في خط الهجوم: كيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وإدين هازارد.