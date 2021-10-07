تسريب في خط طرد الصرف الصحي بإسنا جنوب الأقصر

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صرف صحى اسنا جنوب الاقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تسريب في ماسورة طرد صرف صحي بقطر 12 بوصة 300 ملي، بجوار سجل مدني إسنا القديم، وتم وضع الصدادت الحديدية وغلق الشارع لحين الأنتهاء من أعمال الإصلاح.

صرف صحى اسنا جنوب الاقصر

وعلى الفور انتقل لمكان التسريب كلاً من، إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمهندس ياسر عشاوي مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا، والمهندس أحمد صديق، والمهندس يحي محمد محمود، والمقدم عادل توفيق مدير وحدة مرور إسنا، والنقيب صبري خزام وكيل الوحدة .

صرف صحى اسنا جنوب الاقصر

صرف صحى اسنا جنوب الاقصر

واعلن اللواء محمد يحي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم الدفع بفرق الطوارئ والصيانة بإدارة إسنا لموقع التسريب، وجاري حالياً الإنتهاء من الإصلاح.