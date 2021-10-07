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لم تكن مباراة مصر وليبيا المقرر ان تجمع المنتخبين غدا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 ، هى الاولى بين البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر والإسباني خافيير كليمنتي مدرب منتخب ليبيا .

ويعتلي منتخب ليبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

و سبق وأن التقى كيروش وكليمنتي مرة وحيدة وكانت في الدوري الإسباني في موسم 2003 – 2004، وكان كيروش مدربا لريال مدريد وكليمنتي مدربا لفريق إسبانيول وفاز الملكي (2-1)، وأقيمت المباراة يوم 5 أكتوبر 2003.

ويسعى المدرب البرتغالي لتأكيد تفوقه على المدرب الإسباني المخضرم، خصوصا أن الثنائي يملك تاريخا طويلا في القارة العجوز.

وواجه كليمنتي منتخب مصر خلال توليه تدريب منتخب ليبيا وكانت مباراة ودية في 2016، وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين وكان يقود منتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر.