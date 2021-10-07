أخبار عاجلة

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر -
فرج عامر يوجه رسالة قوية إلى محمد مصيلحى بعد تصريحاته مع سيف زاهر -
زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو -
3 عوامل وراء ضباب جدة -
هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

كيروش vs كليمنتي .. تعرف على سجل مواجهات المدربين قبل موقعة وليبيا

Print
كيروش vs كليمنتي .. تعرف على سجل مواجهات المدربين قبل موقعة مصر وليبيا كيروش vs كليمنتي .. تعرف على سجل مواجهات المدربين قبل موقعة وليبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

لم تكن مباراة وليبيا المقرر ان تجمع المنتخبين غدا ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى قطر 2022 ، هى الاولى بين البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر والإسباني خافيير كليمنتي مدرب منتخب ليبيا .

ويعتلي منتخب ليبيا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

و سبق وأن التقى كيروش وكليمنتي مرة وحيدة وكانت في الدوري الإسباني في موسم 2003 – 2004، وكان كيروش مدربا لريال مدريد وكليمنتي مدربا لفريق إسبانيول وفاز الملكي (2-1)، وأقيمت المباراة يوم 5 أكتوبر 2003.

ويسعى المدرب البرتغالي لتأكيد تفوقه على المدرب الإسباني المخضرم، خصوصا أن الثنائي يملك تاريخا طويلا في القارة العجوز.

وواجه كليمنتي منتخب مصر خلال توليه تدريب منتخب ليبيا وكانت مباراة ودية في 2016، وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين وكان يقود منتخب مصر الأرجنتيني هيكتور .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر للسباحة يحصد 16 ميدالية منوعة في البطولة الإفريقية

منتخب مصر للسباحة يحصد 16 ميدالية منوعة في البطولة الإفريقية

انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

الرقابة المالية : التحول للنظام الاخضر في النظم المالية و غير المصرفىة لم تعد خياراً أمام الدول

الرقابة المالية : التحول للنظام الاخضر في النظم المالية و غير المصرفىة لم تعد خياراً أمام الدول

لماذا تستثمر باير في تنظيم الأسرة من أجل التنمية المستدامة في مصر

لماذا تستثمر باير في تنظيم الأسرة من أجل التنمية المستدامة في مصر