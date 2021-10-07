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خسر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي جائزة مهمة أمام زميله بالفريق الغيني نابي كيتا، بعدما حصد هدفه في شباك كريستال بالاس جائزة هدف الشهر في النادي بـ سبتمبر 2021.

وأعلن نادي ليفربول عن تنافس 5 أهداف سجلها لاعبوه خلال شهر سبتمبر على جائزة الأفضل وهم هدف نابي كيتا في كريستال بالاس، وهدفي محمد صلاح في كل من كريستال بالاس وليدز يونايتد، وصاروخية كورتيس جونز في شباك برينتفورد بالدوري الإنجليزي، وهدف هندرسون في مرمى ميلان الإيطالي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي نهاية التصويت جاء ترتيب الأهداف النهائي على النحو التالي:

كورتيس جونز في برينتفورد

محمد صلاح في ليدز يونايتد

جوردان هندرسون في ميلان الإيطالي

محمد صلاح في كريستال بالاس

نابي كيتا في كريستال بالاس

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