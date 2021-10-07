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تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

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تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

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تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء اليوم الخميس صوب ملعب أليانز ستوديوم في مدينة تورينو الإيطالية من أجل متابعة مباراة القمة بين منتخبي فرنسا وبلجيكا.

ويلتقي منتخب فرنسا نظيره منتخب بلجيكا مساء اليوم ضمن الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانتهت مباراة نصف النهائي الثانية أمس الأربعاء بفوز منتخب إسبانيا على منتخب إيطاليا بنتيجة 2-1.

وتنطلق المباراة بين الفريقين عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وعند العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الفرنسي بقيادة ديديه ديشامب لتعويض الخروج المخيب للآمال بـ يورو 2020 على يد سويسرا بدور الـ 16.

ووفقاً للتدريبات الأخيرة للمنتخب الفرنسي ينتظر أن يخوض ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

في خط الدفاع: بنيامين بافارد وبرسنيل كيمبمبي ورفاييل فاران ولوكاس هيرنانديز.

في خط الوسط: بول بوجبا وأدريان رابيو وثيوهيرنانديز.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان وكريم بنزيما وكيليان مبابي.

المصرى اليوم

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