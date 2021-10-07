أخبار عاجلة

جلسة بين رئيس بعثة الزمالك وكارتيرون للاطمئنان على الفريق قبل مواجهة توسكر -
فرج عامر يوجه رسالة قوية إلى محمد مصيلحى بعد تصريحاته مع سيف زاهر -
زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو -
3 عوامل وراء ضباب جدة -
هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي

Print
اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ذكرت «سكاي سبورتس» أن لاعب بنادي برايتون الإنجليزي، «لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية»، اعتقل في ملهى ليلي في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان «ألقي القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي بمكان في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء».

وأضافت «ألقي القبض على رجل في الأربعينات من عمره ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسيا وظلا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت».

وقال النادي إنه على علم بأن «أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة».

وأضاف «الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي فإن النادي غير قادر على الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأمن الجزائري يعتقل عناصر شبكة انفصالية خططت لتنفيذ عمل مسلح

الأمن الجزائري يعتقل عناصر شبكة انفصالية خططت لتنفيذ عمل مسلح

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

فياض يؤكد إعادة الشبكة الكهربائية في لبنان

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس

شبكة الكهرباء فى لبنان تعود للعمل بعد ظلام دامس