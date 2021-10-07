اعتقال لاعب بالدورى الإنجليزى لاتهامه بالاعتداء الجنسي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن لاعب بنادي برايتون الإنجليزي، «لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية»، اعتقل في ملهى ليلي في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة في بيان «ألقي القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي بمكان في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء».

وأضافت «ألقي القبض على رجل في الأربعينات من عمره ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسيا وظلا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت».

وقال النادي إنه على علم بأن «أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة».

وأضاف «الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي فإن النادي غير قادر على الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي».