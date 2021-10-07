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ممدوح عيد في لندن لتكريمه بجوائز قادة الرياضة العالمية

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ممدوح عيد في لندن لتكريمه بجوائز قادة الرياضة العالمية ممدوح عيد في لندن لتكريمه بجوائز قادة الرياضة العالمية

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وصل المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز إلى العاصمة الإنجليزية لندن من أجل المشاركة وحضور حفل leaders sports awards، والذي يقام اليوم، الخميس، بملعب تويكنهام في لندن.

ويحضر ممدوح عيد الحفل بعدما تم اختياره في القائمة المختصرة لفئة القادة تحت ٤٠ سنة، حيث ينافس بقوة على الجائزة مع مجموعة من قادة الرياضة في العالم.

وأكد الموقع الرسمي للجائزة، أنه تم اختيار القائمة المختصرة من المرشحين، نظرا لدورهم البارز في دفع الرياضة بكل قوة خلال السنة الماضية، من خلال قيادة مؤسسات رياضية كبيرة وساهموا في تطوير صناعة الرياضة في المرحلة الماضية.

وتم اختيار المهندس ممدوح عيد ضمن قائمة الفائزين بالجائزة عن الفئة العمرية تحت ٤٠ سنة للعام ٢٠٢١، بوصفه يتولى قيادة واحد من أهم وأكبر أندية وقارة أفريقيا، رغم أنه يبلغ من العمر ٣٦ عاما فقط، وله مشوار حافل في مجال الرياضة، بعدما بدأ لاعبا لكرة السلة، ورغم اهتمامه بالرياضة إلا أنه كان كذلك متفوقا في دراسته وحصل على شهادة الهندسة، وبدأ مشواره بعدها في قيادة واحدة من أهم شركات الإدارة الرياضية في الشرق الأوسط والعالم.

وخلال قيادته لنادي بيراميدز والذي يضم أكثر من ٦٠٠ شخص يتولى إدارة أمورهم والإشراف على الأعمال، نجح النادي خلال عامين فقط في تحقيق نجاحات كبيرة ووصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة، ومرة ثانية إلى نصف النهائي، ويعتبر واحدا من أهم الأندية في القارة السمراء، بجانب حفاظه على المركز الثالث في مصر بعد قطبي القارة الأهلي والزمالك، والوصول لنهائي كأس مصر.

وبجانب الدور الرياضي لنادي بيراميدز فإنه يستثمر كذلك في الأعمال الاجتماعية وهناك دور مجتمعي هام يقوم به النادي داخل مصر وخارجها.

المصرى اليوم

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