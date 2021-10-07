صحيفة : بوجبا يبلغ ريال مدريد وباريس سان جيرمان بقراره الأخير

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن النجم الفرنسي الدولي بول بوجبا يرغب في الاستمرار مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويخوض بوجبا الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 2018، الموسم الأخير في عقده مع مانشستر منذ انتقاله للفريق في 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن بوجبا يرغب في البقاء مع مانشستر رغم اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني بضمه، بجانب اهتمام يوفنتوس باستعادته.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بوجبا من المتوقع أن ينضم إلى الشريحة العليا للرواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع ان يشارك اللاعب مع منتخب بلاده في مباراة فرنسا وبلجيكا المقرر لها اليوم.