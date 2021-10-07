صاحب هدف إيطاليا يعلق على الخسارة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

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علق الموهوب الإيطالي لورينزو بيليجريني على خسارة منتخب بلاده أمام نظيره المنتخب الإسباني في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي، مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1 على ملعب "سان سيرو".

وسجل هدف منتخب إيطاليا الوحيد في المباراة لورينزو بيليجريني، بعد تمريرة ذكية من اللاعب فيديريكو كييزا.

وقال بيليجريني عقب نهاية المباراة: نشعر بخيبة أمل كبيرة ونشعر قبل كل شيء بالأسف ، لأننا كنا قادرين على تقديم أداء جيد ، لكننا لم يحالفنا التوفيق اليوم.

وتابع بيليجريني مشيدأً بمنتخب الأتزوري: حتى مع خسارتنا للمباراة أثبتنا أننا مجموعة رائعة ، وعائلة حقيقية ونؤمن في أنفسنا وفي قدراتنا حتى النهاية.

وحول سير المباراة قال: نعم سيطر المنتخب الإسباني على اللقاء.. لقد امتلكوا هذا الإسلوب في كرة القدم لسنوات عديدة ، إنهم جيدون في الاحتفاظ بالكرة ، لكنهم لم يتفوقوا علينا الليلة خلال المباراة، حتى مع 10 لاعبين ، قلنا كلمتنا.. وأرى مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالانتصارات لمنتخب إيطاليا في السنوات المقبلة.