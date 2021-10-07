أخبار عاجلة

هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز -
سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر -
الزمالك يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى -
توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

صاحب هدف إيطاليا يعلق على الخسارة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

Print
صاحب هدف إيطاليا يعلق على الخسارة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية صاحب هدف إيطاليا يعلق على الخسارة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق الموهوب الإيطالي لورينزو بيليجريني على خسارة منتخب بلاده أمام نظيره الإسباني في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الأربعاء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على المنتخب الإيطالي، مساء الأربعاء في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1 على ملعب "سان سيرو".

وسجل هدف منتخب إيطاليا الوحيد في المباراة لورينزو بيليجريني، بعد تمريرة ذكية من اللاعب فيديريكو كييزا.

وقال بيليجريني عقب نهاية المباراة: نشعر بخيبة أمل كبيرة ونشعر قبل كل شيء بالأسف ، لأننا كنا قادرين على تقديم أداء جيد ، لكننا لم يحالفنا التوفيق اليوم.

وتابع بيليجريني مشيدأً بمنتخب الأتزوري: حتى مع خسارتنا للمباراة أثبتنا أننا مجموعة رائعة ، وعائلة حقيقية ونؤمن في أنفسنا وفي قدراتنا حتى النهاية.

وحول سير المباراة قال: نعم سيطر المنتخب الإسباني على اللقاء.. لقد امتلكوا هذا الإسلوب في كرة القدم لسنوات عديدة ، إنهم جيدون في الاحتفاظ بالكرة ، لكنهم لم يتفوقوا علينا الليلة خلال المباراة، حتى مع 10 لاعبين ، قلنا كلمتنا.. وأرى مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالانتصارات لمنتخب إيطاليا في السنوات المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

كيروش يستقر على موعد انطلاق معسكر المنتخب المقبل

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسن: منح صلاح شارة المنتخب واستبعاد أفشة وشريف «أخطاء كبيرة»

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي

إبراهيم حسم يهاجم اتحاد الكرة.. ويؤكد: لن نقبل بتدريب المنتخب الأولمبي

لاعب المنتخب السعودي "الطاهر" يُحقق ذهبية بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة

لاعب المنتخب السعودي "الطاهر" يُحقق ذهبية بطولة عمان الدولية لكرة الطاولة