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مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

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مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

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توج الثنائي المصري مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش للرجال والسيدات والمقامة بولاية فلادلفيا الأمريكية والبالغ مجموع جوائزهما 300 آلف دولار للرجال والسيدات.

واستطاعت «جوهر» المحافظة على لقبها للعام الثاني على التوالي بعد فوزها على زميلتها بالمنتخب هانيا الحمامي بنتيجة 3- 1، في لقاء استغرق 74 دقيقة من اللعب.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: «9- 11، 11- 9، 11- 7، 11- 3»، فيما نجح مصطفى عسل في الفوز على زميله بالمنتخب طارق مؤمن بنتيجة 3- 2 عقب ريمونتادا تاريخية بعدما تأخر بشوطين للاشيء قبل أن يعود في النتيجة ويتوج باللقب في اللقاء الذي استمر لـ91 دقيقة من اللعب، وجاءت نتائج أشواطه كالتالي: «5- 11، 5- 11، 11- 9، 12- 10، 11- 3».

الجدير بالذكر، أن لقب البطولة الماضية كان مصريًا خالصًا أيضًا بعد تتويج على فرج بلقب الرجال فيما حصدت نوران جوهر لقب السيدات.

المصرى اليوم

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