أخبار عاجلة

هام : عطل مفاجىء يصيب انستجرام فى عدد من دول العالم.. اعرف التفاصيل -
السعودية تستعرض أهداف رؤية 2030 أمام اللجنة الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة -
«الغضبان» يتابع سير العمل بمصانع جنوبي بورسعيد -
إيهاب توفيق مع الإنشاد على مسرح النافورة في ذكرى المولد النبوي -
حلم جميل.. 3 عروض جديدة في الطريق لجمهور البيت الفني للمسرح -
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل -
أبو جبل يهدد الزمالك بعرض بيراميدز -
سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي قبل السفر إلى النيجر -
الزمالك يغلق ملف رحيل مصطفى فتحى -
توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«موراي» يطلق نداء للبحث عن خاتم زواجه المسروق.. «كان مربوط فى الحذاء»

Print
«موراي» يطلق نداء للبحث عن خاتم زواجه المسروق.. «كان مربوط فى الحذاء» «موراي» يطلق نداء للبحث عن خاتم زواجه المسروق.. «كان مربوط فى الحذاء»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طلب لاعب التنس البريطاني أندي موراي، الذي يستعد حالياً لخوض بطولة إنديان ويلز، المساعدة من أجل العثور على خاتم زفافه الذي فقده عقب مران.

ونسي موراي، الذي عادة ما يربط الخاتم برباط حذائه، الحذاء تحت السيارة التي يستخدمها فريقه خلال إنديان ويلز وعندما عاد في اليوم التالي لم يعثر على الخاتم.

وتزوج موراي كيم سيرز في 2015 واعتاد ربط خاتم زواجه بأحد أربطة الحذاء منذ ذلك الحين، وفعل ذلك أيضا خلال المران قبل بدء مشواره في بطولة إنديان ويلز ضد الفرنسي أدريان مانارينو.

ودفع حادث السرقة اللاعب الاسكتلندي لكي يطلق نداء عبر «تويتر» يوم الخميس في محاولة لاسترجاع الخاتم المسروق.

وقال موراي في رسالة : «في الليلة الماضية بعد تناول العشاء في إنديان ويلز، عدت إلى السيارة من أجل العودة إلى الفندق لكن رائحتها لم تكن جيدة. لقد تركت حذائي هناك... بلغت درجة الحرارة 38-39 درجة ومع وجود عرق بالحذاء ظهرت الرائحة.

وأضاف: «قررت عند العودة إلى الفندق أن الحذاء يحتاج إلى بعض التهوية. كنت أحتاج إلى تجفيفه قليلا... ليس لدي شرفة في غرفتي ولم أكن أرغب في تركه داخل غرفتي حتى لا تنتشر الرائحة.

وتابع: «لذا فكرت في ترك الحذاء أسفل السيارة خلال هذه الليلة. عندما عدت إلى السيارة في الصباح لم أجد الحذاء. ذهبت إلى متجر محلي لشراء حذاء مختلف عما اعتدت أن أرتديه... وهذه ليست نهاية العالم لكنه ليس الموقف المثالي».

وواصل موراي: «كنت أستعد للمران بينما قال مدربي ‭‭'‬‬أين خاتم زواجك؟‭‭'‬‬ وقلت لنفسي ‭‭'‬‬لا لا‭‭'‬‬.. لذا نعم تعرض خاتم زواجي للسرقة أيضا. لا أحتاج إلى التأكيد على وجودي في المنزل في موقف لا أحب الوجود فيه، لذا أحاول العثور عليه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«غطاء السيارة وتوك توك » ..قصة 5 ايام لكشف غموض حادث ميكروباص الساحل( فيديو )

«غطاء السيارة وتوك توك » ..قصة 5 ايام لكشف غموض حادث ميكروباص الساحل( فيديو )

الطقس فى الأردن اليوم الخميس 14-10-2021.. وتفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة (فيديو)

الطقس فى الأردن اليوم الخميس 14-10-2021.. وتفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة (فيديو)

تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي .. فيديو

تردد قناة SSC .. القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي .. فيديو

«منتخب المبتورين» يثير جدلاً كبيراً بين إبراهيم سعيد ومتابعيه (فيديو)

«منتخب المبتورين» يثير جدلاً كبيراً بين إبراهيم سعيد ومتابعيه (فيديو)