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تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجامعة سيدني الاسترالي في كأس العالم لكرة اليد، من أكثر العبارات بحثًا على محرك البحث «جوجل .

حيث ينتظر عشاق الرياضة، المباراة المثيرة التي ستجمع بين فريقي الزمالك وجامعة سيدني الاسترالي في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021. وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية ، وستُلعب جميع مبارياتها في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والتي استضافت من قبل العديد من الأحداث الرياضية خاصةً في كرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لكرة اليد

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجامعة سيدني.

موعد مباراة الزمالك وجامعة سيدني في كأس العالم للأندية لكرة اليد، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021. وستنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة . وتنشر المصرى اليوم تردد القنوات الناقلة لمبارة الزمالك وجامعة سيدني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة 2021

تنطلق المباراة المرتقبة بين الزمالك وجامعة سيدني بطل أستراليا الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة - الرابعة بتوقيت مكة المكرمة - الخامسة بتوقيت الإمارات على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله بجدة

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد جامعة سيدني بطل أستراليا في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الخميس 7-10-2021 اضغط هنــــــا 1

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد جامعة سيدني بطل أستراليا في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الخميس 7-10-2021 اضغط هنــــــا 2

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الزمالك ضد جامعة سيدني بطل أستراليا في كأس العالم للأندية لـ كرة اليد سوبر جلوب اليوم الخميس 7-10-2021 اضغط هنــــــا 3

تردد أون تايم سبورت اليوم

تُذاع مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد على مجموعة قنوات «أون تايم سبورت«on time sports، والتى سيتم بث مباراة الزمالك وبرشلونة عبر شاشتها. حيث أعلنت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس«المصرية، عن حصولها على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.

تعرف على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

قنوات «أون تايم سبورت» تتواجد على القمر الصناعي نايل سات، ولديها 3 قنوات رياضية، وتردد قنوات أون سبورت هي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة

تردد قناة أون تايم سبورت 1 «H3»

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي- معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 2 «H3» | تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبرشلونة

• التردد: 10853

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500 • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 3 «H3» | تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبرشلونة

• التردد: 12303

• الاستقطاب: أفقي

• معامل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي «H3» | تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبرشلونة

• التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

• التردد الأرضي «الرقمي: UHF32

مباراة الزمالك وبرشلونة