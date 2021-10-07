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على أمل استعادة صدارة المجموعة وتعويض التعادل الاخير مع الجابون فى التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كاس العالم بقطر العالم المقبل ، يستضيف المنتخب المصري نظيره الليبي غدا الجمعة في الإسكندرية، قبل أن يتجه في رحلة قصيرة إلى بنغازي، من أجل ثاني مواجهة بين الفريقين في المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية يوم الإثنين المقبل.

وتحدد موعد مباراة مص وليبيا عند التاسعة مساء على أرض ملعب الجيش بالاسكندرية .

واستهلت مصر مشوارها في التصفيات الشهر الماضي بانتصار باهت (1-0) على أنجولا في القاهرة، قبل أن تتعادل بصعوبة (1-1) خارج ملعبها مع الجابون بعد أداء ضعيف، مما كلف المدرب حسام البدري منصبه رغم عدم تعرضه لأي هزيمة خلال مسيرته مع الفريق.

ومن المتوقع ان تقوم قناة on time sports ببنقل مباراة مصرولييا على البث الفضائي و الأرضي خصوصا وأن القناة سبق وان حصلت على حقوق البث فى وقت سابق .

ولجأت مصر إلى كيروش، المدرب السابق لإيران وكولومبيا والبرتغال، من أجل قيادتها إلى صدارة مجموعتها في التصفيات والتأهل إلى الجولة الفاصلة واللعب على إحدى البطاقات الأفريقية الخمس المؤهلة لنهائيات قطر 2022.