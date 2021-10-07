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نشبت أزمة في الساعات الماضية داخل صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم بين الحارس الدولي محمد الشناوي ومدرب حراس مرمى المنتخب الأسطورة عصام الحضري.

ورغم التكتم على تفاصيل الأزمة بين اللاعب ومدربه إلا أنه حدثت مشادة بينهما وتم إنهاء الموضوع وعاد الشناوي من جديد للانتظام في التدريبات بعد الكشف عن تعرضه للإصابة.

وعلق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية ولاعب الأهلي والزمالك السابق على الأزمة الدائرة بين الحضري ومحمد الشناوي بشكل ساخر، مشيراً إلى أنه يعرف تفاصيل كل ما حدث ولكنه لن يتحدث حفاظاً على استقرار المنتخب قبل مواجهة ليبيا المهمة والمرتقبة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب ليبيا غداً الجمعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في مباراة يحتضنها ملعب استاد برج العرب في الأسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على تويتر اليوم الخميس: حفاظًا علي استقرار المنتخب ومباراة مهمة هسكت.

وعاد إبراهيم سعيد يكتب بعد ضغط متابعيه لقول أسباب المشادة والخناقة أثناء التدريب بين الحضري ومحمد الشناوي وكتب: والله انا عارف الحوار كله وهسكت برضه حفاظا علي استقرار المنتخب عشان مباراه مهمة.

وبعدها علق إبراهيم سعيد بشكل ساخر: "لمًا تنزل صوره الشناوي والحضري وهما بيضحكوا مع بعض بلغوني .. اتاخرت اوي" ، ووضع في نهاية جملته إيموشن لوجه يضحك بسخرية.