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كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

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كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة كردي: أدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

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أكد الدكتور كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، أنه يدرس الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في الدورة الانتخابية القادمة.
وقال كردي عبر برنامج البريمو بقناة TEN إنه يدرس بقوة خوض الانتخابات على مقعد رئاسة اتحاد الكرة ولكن في حالة عدم ترشح هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لهذا المنصب.
وأشار إلى أن محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق إضافة كبيرة للكرة المصرية حال ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.
وأوضح أنه لم يعتمد بعد القائمة التي ستخوض معه الانتخابات مؤكداً أنه يفضل التعاون مع العديد من الشخصيات وليس قائمة محددة كما أن الأمور لم تحسم بعد بالنسبة للموعد النهائي للانتخابات.
ودافع كردي عن قرار تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي مرة آخرى مؤكداً أن هذا الوقت الأنسب لتعيينه مع بداية دوري الجمهورية مواليد 2001 وتقييم مستوى اللاعبين.
وأشار إلى أن غريب صاحب خبرات كبيرة ويستحق البقاء في منصبه لأنه نجح في قيادة لأولمبياد طوكيو.
وأتم كردي:«لا أختلف مع قرار تعيين غريب كما أنني أتفهم الانتقادات والمطالبة بتعيين وجوه جديدة مع ظهور أسماء مميزة مثل أسامة نبيه وعلي ماهر وأحمد سامي وأحمد كشري».

المصرى اليوم

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