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يدخل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اليوم الخميس ثاني صراعاته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" والمقامة حالياً في المملكة العربية السعودية.

وتلقى الزمالك الخسارة في أول مباراة له بالبطولة أمام نظيره برشلونة بطل أوروبا أمس الأربعاء بنتيجة 36/32 بعد مباراة قوية ومثيرة من الفارس الأبيض.

وسيكون الزمالك على موعد من أجل مصالحة جماهيره مساء اليوم مع بطل قارة أوقيانوسيا فريق جامعة سيدني الاسترالي.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام جامعة سيدني في كأس العالم لكرة اليد "سوبر جلوب" عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتقام على صالة الملك عبدالله الرياضية.

ويتم نقل مباراة الزمالك أمام بطل سيدني عبر شاشة قنوات تايم سبورت الرياضية.

ويشارك الزمالك في كأس العالم للأندية بقائمة تضم: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.