«زي النهارده» وفاة الأديب الأمريكي إدجار آلان بو 7 أكتوبر 1849

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مدينة بوسطن 19 يناير عام 1809 ولد إدجار آلان بو، وهو شاعر وكاتب قصص قصيرة وناقد أمريكى، وأحد رواد الرومانسية الأمريكية. ومما اشتهر به قصص الفظائع والشعر، وكان من أوائل كتاب القصة القصيرة، ومبتدع روايات المخبرين (التحرى). وينسب إليه ابتداع روايات الرعب القوطى. كما يعزى إليه مساهماته في أدب الخيال العلمى.

توفى أبواه بعد سنتين من ولادته وأصبح يتيما بدءا من عام 1811 وعندئذ تلقاه تاجر غنى وأشرف على تربيته ولكن دون أن يتبناه رسميا. سافر آلان بو إلى بريطانيا ودرس هناك لخمس سنوات، بعد ذلك التحق بجامعة فيرجينيا في ولاية فيرجينيا، حيث أظهر تفوقا كبيرا في دراسة اللغات والآداب، ولكنه اضطر إلى ترك الجامعة بعد ذلك بثمانية أشهر بسبب مشاكل مالية ووقعت مشاكل كثيرة مع والده بالتبنى وهرب من البيت وهام على وجهه. وانخرط في الجيش الأمريكى لفترة، ثم تركه واشتغل بالصحافة.

وراح ينشر أعماله الشعرية والنثرية وساعده أصدقاؤه وأعطوه الأموال وفى 1832م انتقل إلى مدينة بالتيمور ثم نشر خمس قصص. وتزوج في نفس الوقت من ابنة عمته ولم يكن عمر زوجته تجاوز أربع عشرة سنة. وقد توفيت عام 1847م فقضى معظم حياته يعاقر الخمر حتى وجدوه ميتا في الشارع بمدينة بالتيمور«زي النهارده» فى7 أكتوبر1849وهو في الأربعين، وظل سبب وفاته غامضا، وكذلك مكان قبره ورغم أن الظروف تواطأت عليه فقد احتقره معاصروه ونبذوه وعاش السنوات الأخيرة في حياته في فقر مدقع.

ويبدو أنه لم يربح إلا القليل من وراء، كتبه، ويذكر أن الشاعر الفرنسى الشهير بودلير كان معجبا بإدجار الآن بو إلى درجة كبيرة ولولا بودلير ما لقى آلان بو كل هذا الإعجاب في فرنسا وأمريكا فلقد كان إعجاب الأمريكيين به محدودا،وعندما وجدوا أكبر شاعر فرنسى وهو بودلير يهتم به إلى هذا الحد بدأوا يعيدون قراءته ومن أعماله الشعرية حلم داخل حلم وتيمورلنك والأعراف وإسرافيل وإلى ساكن الجنان والدودة المنتصرة والغراب وإلدورادو وآنابيل لى ومن أعماله القصصية سقوط بيت أشر والقلب الملىء بالقصص والخنفسة الذهبية والقط الأسود وبضع كلمات مع مومياء والغرائب. والليلة الألف واثنين لشهرزاد وقصة من القدس والسقوط في الفوضى والبندول والبئر وجرائم القتل في شارع المشرحة ولغز مارى روجيه.