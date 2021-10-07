«مشروعك» ينفذ 274 مشروعا بقيمة 19.7 مليون جنيه ببئر العبد

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أعلنت محافظة شمال سيناء، عن تنفيذ 274 مشروعا بمركز ومدينة بئر العبدبقيمة 19.7 مليون جنيه، وذلك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية ( مشروعك ) الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على توفير 442 فرصة عمل من خلال تلك المشروعات والتي من أهمها مشروعات منزلية ومحال تجارية وورش متنوعة ومعارض وقطع غيار وصالون حلاقة وكهرباء وأحذية وأدوات منزلية وعطور وترزى وتجارة أسماك .

وأعلن المحافظ، أنه تم تمويل المشروعات التي تقدم بها الشباب بمبالغ تراوحت بين 3٠ ألف ومليونى جنيه لكل مشروع حسب حجمه، وبتيسيرات، علاوة على استفادة صاحب المشروع بمنحه رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات .