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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهد احتفالية نصر أكتوبر بممشى أهل

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وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهد احتفالية نصر أكتوبر بممشى أهل مصر وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهد احتفالية نصر أكتوبر بممشى أهل

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بممشى أهل في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتضمنت الاحتفالية مسيرة مشي بأعلام مصر وعروض شعبية على طول الممشى، ومهرجان رياضي للرياضات البحرية والذي تضمن عرض مائي بالسباحة بالزعانف، وعرض مائي الكانوي وبالكياك والتجديف ،وعرض الشراع مع حمل أعلام مصر، وعرض مراكب النيل بشباب مصر، بالإضافة إلى فقرات فنية ورياضية وفيديو عن حرب اكتوبر.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء.

المصرى اليوم

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