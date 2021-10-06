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فرمان حسام حسم بشأن رحيل موهبة الاتحاد السكندري إلى فيوتشر

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فرمان حسام حسم بشأن رحيل موهبة الاتحاد السكندري إلى فيوتشر فرمان حسام حسم بشأن رحيل موهبة الاتحاد السكندري إلى فيوتشر

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رفض حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رحيل عبدالغني محمد، جناح الفريق، قبل ساعات قليلة من غلق الميركاتو الصيفي الجاري.

وتلقى عبدالغني محمد، في الأيام الماضية عرضًا للانضمام إلى صفوف فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 10 ملايين جنيه.

وعلم «المصري اليوم» أن حسام حسن أبلغ محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، برفضه رحيل عبدالغني، إلى فيوتشر أو أي من أندية الدوري الممتاز في الفترة الجارية، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية، في الموسم المقبل.

ورفص المدير الفني لزعيم الثغر رحيل أي من القوام الأساسي للفريق في الفترة الجارية، على رأسهم عبدالغني محمد وخالد الغندور وهشام صلاح، حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي، لجدول ترتيب الدوري الموسم المقبل.

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي حتى الآن بالتعاقد مع كل من محمد عبدالسلام، مدافع ، نادر رمضان، لاعب خط وسط الإسماعيلي، أحمد يحيى، حارس الإنتاج الحربي، مصطفى عفروتو، ظهير أيمن الحمام المطروحي، الغاني ساليفو مورو، أحمد عادل ميسي، جناح نادي المقاصة، والمهاجم الأنجولي مابولولو، ومحمد مجدي مدافع نادي البنك الأهلي، والمهاجم الغاني بنجامين بواتنج، ومحمد عبدالمنصف، حارس مرمى وادي دجلة، وأحمد على مهاجم البنك الأهلي، والبوركيني سعيدو سيمبوريه، لاعب خط وسط المصري.

المصرى اليوم

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