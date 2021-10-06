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القوى العاملة: 109 فرصة عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم في بورسعيد

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القوى العاملة: 109 فرصة عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم في بورسعيد القوى العاملة: 109 فرصة عمل بملتقى توظيف ذوي الهمم في بورسعيد

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نظّمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد ندوة توعوية، وملتقى توظيف لذوي الهمم والعزيمة، حيث قدّمت 17 شركة 109 فرصة عمل، بحضور مسئولي الشركات لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونًا، والتي تقدم لها 72 من راغبي العمل من ذوي القدرات.

وأتاحت اللجنة برئاسة مدير المديرية السيد السنجابي، فرصة العمل وتوقيع العقود واستمارة (1) تأمينات لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 61 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبًا، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح .

وأكد مدير المديرية أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم، شرحا خلال الندوة القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوي الهمم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

المصرى اليوم

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