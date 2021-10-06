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جولة تفقدية للمنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

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جولة تفقدية للمنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان جولة تفقدية للمنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

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واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي«وكيل وزارة الصحة بأسوان، استعداداتها لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، حيث قام الدكتور محمد شعبان المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان، يرافقه مديري محاور المنظومة بأسوان، الأربعاء، بعدة جولات ميدانية خلال الساعات الأخيرة شملت تفقد الأعمال الإنشائية والتطوير بمستشفي حورس ( ادفو سابقا ) وذلك لقرب موعد استلامها.

كما قاما بعدة جولات لعدد من الوحدات الصحية التي يجري الأن إنهاء أعمال الفرش الطبي، وغير الطبي بها، وتسكين القوي البشرية بكل منشأة طبقا لخطط العمالة المعده لبدء تقديم الخدمات للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد وحدات السباعية والعوضلاب بإدفو غرب، ووحدات النزل والشيخ مصطفي والطوناب بإدفو شرق، بالإضافة لوحدات رعاية طفل ومنيحة والإسماعيلية بكوم امبو .

وأكد شعبان خلال الجولة التفقدية على ضرورة عمليات التدريب الجارية لرفع كفاءة ومهارات العاملين، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، كما تابع أيضا معدلات التسجيل وفتح الملفات في المنظومة، والتي بلغ أكثر من مليون و٥٠ ألف مواطن، ما يقارب نسبة ٧٠% من إجمالي عدد السكان بمحافظة أسوان، فيما بلغ عدد المفحوصين (فحص طبي شامل) بمحافظة أسوان حتى الآن مايقارب ١٣٠ ألف مواطن من المسجلين بالمنظومة .

المصرى اليوم

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