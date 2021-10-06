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«تضم سيدات ورجال من عائلات مشهورة».. تفاصيل ضبط « دعارة» بالفيوم

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«تضم سيدات ورجال من عائلات مشهورة».. تفاصيل ضبط «شبكة دعارة» بالفيوم «تضم سيدات ورجال من عائلات مشهورة».. تفاصيل ضبط « دعارة» بالفيوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية من ضبط للممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمحافظة الفيوم، تضم سيدات ورجال من عائلات شهيرة بالمنطقة، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لمباحث الآداب عن وجود شقة سكنية لسيدة تديرها في الأعمال المنافية للآداب المحرمة والتي يعاقب عليها القانون، ويتوافد عليها عدد كبير من راغبي المتعة الحرام، بينهم سيدات ورجال بالمحافظة.

داهمت مباحث الآداب الشقة محل البلاغ، بعد الحصول إذن من النيابة العامة، وتم القبض من في داخلها على سيدات ورجال أثناء ممارسة الرذيلة تم اصطحابهم إلى قسم الشرطة لتحرير محضر وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كشفت التحقيقات أن الشقة ملك ربة منزل «س. م.» سبق اتهامها بممارسة اعمال منافية للآداب، وانه استقطبت 4 ساقطات، بينهن سيدات ينتمين لعائلات شهيرة في الفيوم، لاستقطار راغبي المتعة الحرام داخل الشقة.

وبمواجهة المتهمين واعترفوا بممارسة الرذيلة بمقابل مادي وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث باستكمال التحريات في الواقعة.

المصرى اليوم

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