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ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمسببة للإجهاض بمركز طبي خاص في المحلة

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ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمسببة للإجهاض بمركز طبي خاص في المحلة ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمسببة للإجهاض بمركز طبي خاص في المحلة

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وجّه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة بقيادتة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية، وذلك لضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدول الأول والثالث من قانون المخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، مدرجة بالجدول الثاني وأدوية مسببة للإجهاض وأدوية مسجلة بوزارة الصحة ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بإجمالي 3652.

وبحسب بيان، تم قيد المحضر برقم 10338 لسنة 2021 جنح أول المحلة الكبرى، وجارٍ العرض على النيابه العامة.

وجاء ذلك من خلال مرور اللجنة المشكلة بقيادة وكيل الوزارة، وبعضوية الدكتور خالد أصيل، مدير الإدارة العامة للصيدلة، والدكتور حامد محمود، والدكتور أحمد الشيخ، بالتنسيق مع مباحث تموين المحلة.

المصرى اليوم

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