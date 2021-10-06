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منتخب إسبانيا ينهي حقبة مميزة للحارس دوناروما مع منتخب إيطاليا

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منتخب إسبانيا ينهي حقبة مميزة للحارس دوناروما مع منتخب إيطاليا منتخب إسبانيا ينهي حقبة مميزة للحارس دوناروما مع منتخب إيطاليا

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سيطرت حالة من الحزن الشديد على حارس مرمى منتخب إيطاليا جيانلويجي دوناروما عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

ونجح الإسباني في حجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بعد تغلبه على نظيره المنتخب الإيطالي، مساء الأربعاء على أرض ملعب جيوسيبي مياتزا في مدينة ميلانو في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1 بعد أداء مباراة حفلت بالإثارة.

وشهدت مباراة إسبانيا نهاية حقبة تاريخية للحارس الشاب دوناروما مع منتخب الأتزوري عمرها 5 سنوات.

ووفقًا للغة الأرقام لم يسبق أن تلقى الحارس دوناروما هدفين في مباراة واحدة خلال مشواره مع منتخب إيطاليا على مدار 5 سنوات.

وحصل دوناروما هذا الصيف على لقب أفضل حارس في أوروبا وأفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعدما قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب اليورو بعد أداء مذهل خلال مباريات البطولة.

المصرى اليوم

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