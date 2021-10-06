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شاهد في "الشرائع".. نقطة صرف صحي مكشوفة وتشكل خطرًا

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"سبق" وثقت وبلدية الشرائع تفاعلت بعد تعرضها للتخريب المتعمد

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تفاعل رئيس بلدية الشرائع مع "سبق" بعد توثيقها لإحدى نقاط الصرف الصحي المكشوفة بجانب الخط السريع تشكل خطرًا على الطريق ومرتاديه ووعد بسرعة تأمينها بعد أن تعرضت للتخريب المتعمد وسرق الغطاء الخاص بها.

ويعمد بعض قائدي صهاريج الصرف الصحي إلى استخدام تلك النقاط المكشوفة وإفراغ حولتهم فيها بدلاً من التوجه إلى الموقع المخصص في العكيشية ناشرًا الروائح الكريهة في الموقع والعودة مرة أخرى لتحميل رد آخر.

شاهد في

شاهد في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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