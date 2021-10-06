نائب محافظ قنا يشهد احتفالات قصر الثقافة بذكرى أكتوبر المجيدة

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شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا فاعليات الاحتفال بيوم السادس من اكتوبر , الذى نظمه قصر ثقافة قنا، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى ال ٤٨ لانتصارات اكتوبر المجيدة , بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة , والعميد أحمد عوض المستشار العسكرى , والدكتور محمود خضارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى السابق , والدكتور عبد الفتاح ترك عميد معهد الخدمة الاجتماعية بقنا , ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

قصر ثقافة قنا

قصر ثقافة قنا

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار ، كما تضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقي العربية ، كما شمل عرض إذاعة بيان الحرب ، وندوة تثقيفية عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة الى تكريم بعض المحاربين القدامى من أبناء المحافظة .

قصر ثقافة قنا

وأوضح نائب محافظ قنا أن الاحتفالات بذكري النصر يعد تجسيدا لمعاني الصمود و العزة و التفوق، وتخليدا لعزيمة وإصرار شعب تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة والكرامة لمصرنا الغالية ولأمتنا العربية الشامخة .

قصر ثقافة قنا

وعلى هامش الاحتفال، افتتح نائب محافظ قنا معرض الفنون التشكيلية لأساتذة كليتي الفنون الجميلة و التربية النوعية وعددًا من الفنانين من رواد قصر الثقافة ، تضمن المعرض أعمالا من فنون (الرسم - التصوير الزيتي - النحت - الجرافيك - التصوير الفوتوغرافي - الأشغال الفنية اليدوية).