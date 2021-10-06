جولة تفقدية لرئيس جامعة السادات للمنشآت استعدادًا للعام الجديد (صور)

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قام الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، الأربعاء، بجولة واسعة بالجامعة لتفقد سير العمل استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد المقرر بدؤه السبت المقبل.

تفقد «بيومي» أعمال البنية التحتية بكليات الطب البيطري والسياحة والفنادق والحقوق وأعمال التشطيبات بكلية السياحة والفنادق بالمجمع الجديد للجامعة، وأوصي بتمهيد الطرق لتسهيل دخول وخروج المركبات والطلاب، ثم توجه إلى الإدارة الطبية بالجامعة لمتابعة عملية تطعيم الطلاب الجارية حاليًا، وتأكد من حسن سير العمل لبدء عام جامعي آمن.

وتابع الأعمال الجارية لتشطيب كلية التربية للطفولة المبكرة، وحث الشركة المنفذة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ليتسنى دخول المبنى إلى الخدمة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عماد زكريا أمين عام الجامعة، والمهندس أحمد السيسي، مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.