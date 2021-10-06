إيطاليا ضد إسبانيا: لاروخا يثأر من الأزوري وينهي سلسلتهم القياسية

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بلغ المنتخب الإسباني نهائي بطولة دوري الأمم الأوروية 2020/2021، بعد ان تغلب على المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-1 في مباراة احتضنها ملعب سان سيرو بمدينة ميلان الإيطالية.

وأنهى المنتخب الإسباني المباراة عمليًا من الشوط الأول مع تقدمه بنتيجة 2-0 عن طريق مهاجم مانشستر سيتي، فيران توريس.

وشهد الشوط الأول طرد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي بعد حصوله على إنذارين.

وقلص أصحاب الأرض النتيجة لهدف بعد أن سجل لورينزو بيليجريني هدف الأزوري الوحيد وبعد عمل كبير من الجناح المهاجم فيديريكو كييزا.

ولم ينجح رجال المدرب روبرتو مانشيني في تعديل النتيجة، ليتلقوا الهزيمة للمرة الأولى منذ 2018، في حين بلغ المنتخب الإسباني نهائي البطولة مع المدرب لويس إنريكي للمرة الأولى في ثاني نسخ دوري الأمم الأوروبية، ويثأر من منتخب إيطاليا بإقصاء الفريق الذي اطاح بهم من الدور نصف النهائي ليورو 2020.

رجل المباراة:

على الرغم من مشاركته لمدة 49 دقيقة فقط، إلا أن فيران توريس حصل على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده ولعبه الدور الأكبر في بلوغ منتخب لا روخا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- باستثناء ركلات الترجيح ، فاز منتخب إيطاليا بمباراة واحدة فقط فقط من المواجهات العشرة الأخيرة ضد منتخب إسبانيا، وكان ذلك في كأس الأمم الأوروبية 2016 (الفوز 2-0 في دور ال16).

- أصبح لاعب الوسط الإسباني جافي، البالغ من العمر 17 عامًا و 62 يومًا، أصغر لاعب في التاريخ يلعب مع المنتخب الإسباني، متجاوزًا الرقم القياسي الذي حققه أنخيل زوبيتا، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا و 284 عامًا عندما سجل الرقم القياسي السابق في عام 1936.

- ليوناردو بونوتشي تلقى بطاقة حمراء مع المنتخب للمرة الثانية بعد عام 2014 ضد مالطا في تصفيات اليورو. لم يتم طرد المدافع الإيطالي في مختلف البطولات منذ أكتوبر 2017 (على ملعب سان سيرو ايضًا، مع ميلان، ضد جنوى).

- استقبل منتخب إيطاليا هدفين في الشوط الأول في مباراة رسمية على أرضه للمرة الثالثة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ مواجهة منتخب سويسرا في عام 1992 (انتهت 2-2).

- أصبح فيران توريس أول لاعب يسجل هدفين ضد منتخب إيطاليا في مباراة رسمية على الأراضي الإيطالية منذ مكسيم روماشينكو مع روسيا البيضاء في أكتوبر 2004.

- 6 من تسديدات فيران توريس ال7 الأخيرة مع منتخب إسبانيا على المرمى كانت اهداف.

- خلال القرن الحالي، فقط فيرناندو مورينتس (16) سجل اهدافًا أكثر من فيران توريس (12) مع المنتخب الإسباني بعد أول 21 مباراة.

- فيديريكو كييزا اشترك في تسجيل 4 أهداف في أخر 7 مباريات لعبها مع المنتخب الإيطالي (سجل 3 وصنع هدف).

- هذه هي أول هزيمة يتلقاها منتخب إيطاليا منذ الخسارة 1-0 ضد منتخب البرتغال في سبتمبر 2018 (دوري الأمم الأوروبية ايضًا)، لتنتهي سلسلة من 37 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات الدولية (رقم قياسي).

- منتخب إيطاليا تلقى هدفين أو أكثر للمرة الأولى منذ الخسارة (وديًا) ضد فرنسا بنتيجة 3-1 في يونيو 2018.

- هذه هي رابع هزيمة رسمية للمنتخب الإيطالي على ملعبه، والأولى منذ الخسارة 3-2 من الدنمارك في 1999.