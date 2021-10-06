مستشار مفتي الجمهورية: حرب أكتوبر أعادت الكرامة للأمة العربية بأكملها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن حرب أكتوبر كانت من أجل استرداد الكرامة والأرض والعرض، والتي تعتمد على عدد من المبادئ أهمها وحدة الشعب المصري مع الجيش والتي كانت من أهم عوامل النصر في حرب أكتوبر.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن حرب أكتوبر أعادت الكرامة للأمة العربية بأكملها، لافتاً إلى أن الكرامة فوق كل شيء بالنسبة للمصريين.

وأوضح أن مصر تمثل قيمة عالية للمنطقة العربية، مشيرا إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) مدح الأمة المصرية قبل دخول الإسلام، مضيفا: الجينات المصرية متميزة في الحضارة والأخلاق والعلوم والفنون

ولفت مستشار مفتى الجمهورية، إلى أنه لا يوجد إنسانا مصريا أصيلا خائنا، ولابد من التشكيك في مصرية من يتجرد من وطنيته.