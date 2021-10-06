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: تناثر شظايا في محيط مطار أبها الدولي إثر اعتراض مسيرة مفخخة

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السعودية: تناثر شظايا في محيط مطار أبها الدولي إثر اعتراض مسيرة مفخخة : تناثر شظايا في محيط مطار أبها الدولي إثر اعتراض مسيرة مفخخة

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أعلنت المملكة العربية ، اليوم الأربعاء، اعتراض مسيرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأشارت القوات السعودية في بيان نشرته قناة «» السعودية إلى أن عملية الاعتراض أدت إلى تناثر وسقوط شظايا في محيط مطار أبها.

وأعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير 3 زوارق بحرية مفخخة كانت مجهزة لتنفيذ عمليات عدائية، وذلك خلال استهداف لمواقع تفخيخ وإطلاق الزوارق في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التحالف أعلن "استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في اللحية بالحديدة"، وأنه تم "تدمير ثلاثة زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وذكرت الوكالة أن "جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

المصرى اليوم

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