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كبير دبلوماسيي الصين: المواجهة بين واشنطن وبكين ستضر العالم

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كبير دبلوماسيي الصين: المواجهة بين واشنطن وبكين ستضر العالم كبير دبلوماسيي الصين: المواجهة بين واشنطن وبكين ستضر العالم

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قالت وكالة «شينخوا» إن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن المواجهة بين بكين وواشنطن ستلحق أضرارا جسيمة بالبلدين والعالم.

ونقلت الوكالة الصينية الرسمية عن يانغ قوله إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على اتخاذ إجراءات لإدارة الخلافات بشكل صحيح وتجنب الصراع، ووصف محادثاته مع سوليفان في سويسرا يوم الأربعاء بأنها شاملة وصريحة.

وكان البيت الأبيض أفاد بأن سوليفان أثار مخاوف بلاده من تصرفات بكين في اجتماعه مع يانغ.

وأضاف البيت الأبيض أن «سوليفان أوضح أنه بينما سنواصل الاستثمار في قوتنا الوطنية والعمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا، سنواصل أيضا التعامل مع جمهورية الصين الشعبية على مستوى رفيع لضمان المنافسة المسؤولة».

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