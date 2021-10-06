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«فراشة الأغنية الأردنية».. زين عوض تواصل حصد النجاحات وترتدي الكوفية الفلسطينية

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«فراشة الأغنية الأردنية».. زين عوض تواصل حصد النجاحات وترتدي الكوفية الفلسطينية «فراشة الأغنية الأردنية».. زين عوض تواصل حصد النجاحات وترتدي الكوفية الفلسطينية

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بعد النجاح الكبير الذي حققته «فراشة الأغنية الأردنية» الفنانة زين عوض في مهرجان جرش للثقافة والفنون. فرضت زين نفسها نجمة لحفل ختام «مهرجان الأردن للإعلام العربي» الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان وحظي بتواجد عدد كبير من الإعلاميين والفنانين العرب.

وارتدت الفنانة فستانًا أحمر اللون مزجت به الأزياء المعاصرة والتراثية واعتلته كوفية فلسطينية تماشيًا مع عنوان المهرجان الذي حمل اسم «دورة القدس».

زين عوض
زين عوض

وقدّمت عوض فقرة غنائية مميزة تغنت من خلالها بفلسطين والقدس ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور الحاضر من مختلف الدول العربية.

وحمل حفل الختام تكريمًا خاصًّا للنجمة الأردنية زين عوض وقام المشرف العام على الإعلام الرسمي في فلسطين الوزير أحمد عساف بتسليمها درع المهرجان تقديرًا من الوسط الإعلامي العربي لما تقدمه من فن راقٍ يسهم في نشر الثقافة وتقارب الشعوب والحضارات.

زين عوض
زين عوض

وعبرت زين عن سعادتها الكبيرة بدعوتها للمشاركة في مهرجان الأردن للإعلام، مؤكدة أنها تعتبر هذا التكريم تقديرًا لما قدمته خلال العامين الأخيرين وهو الأمر الذي أسعدها بشكل كبير، خاصة أنه جاء خلال فعالية تحمل اسمًا غاليًا على قلوب جميع العرب وهو «القدس»، وأن هذه المناسبة والتقدير يمنحانها الحافز الكبير لتقديم ما هو أفضل وأجمل وما يليق بأذن المستمع العربي بشكل عام.

يذكر أن «فراشة الأغنية الأردنية» ستتواجد «ضيفة شرف» على فعاليات «مهرجان الجونة السينمائي الدولي».

المصرى اليوم

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