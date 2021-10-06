استعدادًا للعام الدراسي.. لجان المتابعة تتفقد 36 مدرسة بإدارتي إدفو وكوم أمبو

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واصلت لجان المتابعة عملها الأربعاء بتفقد مدارس أسوان استعدادًُا لبدء العام الدراسي الجديد، حيث أجرت لجنة المتابعة برئاسة عادل مختار مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية جولة تفقدية لـ 26 مدرسة داخل إدفو التعليمية لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تفقد ٢٦ مدرسة بالأمس.

وبحسب بيان، أشادت اللجان بمدارس البراسى الابتدائية والاعدادية والرمادي قبلي ومدرسة الحوش والحمام الابتدائية والحصايا التجارية والثانوية المشتركة واستكمال هذه المدارس لتجهيزات العام الدراسى بشكل كبير ومتميز.

كما رصدت اللجنة دخول مدرسة العيطاب الابتدائية في أعمال الصيانة الشاملة حيث يتم نقل المدرسة إلى مدرسة البراسى الابتدائية .

وذكرت اللجنة في تقريرها عدم جاهزية مدرسة الرمادى الصناعية للعام الدراسى حيث يتم إنشاء جناحين بالمدرسة وتوجد رواكد بالمخزن وباحدى دورات المياه بالمدرسة.

وتوجهت لجنة أخرى لمتابعة مدارس إدارة كوم أمبو، حيث تفقدت اللجان عشر مدارس وأشادت اللجان بمدارس الإمام مالك والشبيكة الابتدائية وفطيرة الابتدائية.

كما رصدت اللجنة دخول عدد من المدارس في الصيانة الشاملة من هذا الأسبوع وتحويلها إلى مدارس أخرى وبعض المدارس سيتم تقسيمها لفترتين لاستيعاب أعداد الطلاب.