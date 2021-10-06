بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.. محافظ الفيوم يشارك 500 شاب وفتاة فعاليات المسيرة الرياضية

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شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المسيرة الرياضية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، اليوم، بمشاركة 500 شاب وفتاة، من مختلف أنحاء المحافظة، احتفالاً بذكرى السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي المراكز الشبابية بالمحافظة.

وبحسب بيان، الأربعاء، أطلق إشارة البدء لإنطلاق المسيرة بشكل متزامن عبر الفيديو كونفرانس بجميع محافظات الجمهورية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار احتفال الوزارة بانتصارات اكتوبر المجيدة، حيث انطلق المهرجان، من ميدان الدكتور عبدالرحيم شحاتة، وصولاً إلى ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم.

وعقب انتهاء المهرجان، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع المشاركين في المهرجان، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكداً أن الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية دائماً ما تؤكد على ضرورة الإهتمام بالشباب ووضعهم محل المسئولية، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار «الأنصاري» إلى ضرورة استلهام روح انتصارات اكتوبر في البناء والتنمية، مؤكداً أن شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معربًا في الوقت ذاته عن شكره لجميع المشاركين في «مسيرة المشي» من الشباب والفتيات وكبار السن، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.