إدارية كفر الشيخ تنظر دعوى تطالب بإقامة حي جديد 13 أكتوبر

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حددت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ يوم 13 أكتوبر الجاري للنظر في دعوى تطالب ببدء تفعيل حي جنوب الجديد بمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة على أرض الواقع، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ عامين.

تختصم الدعوى كلا من وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفرالشيخ، وسكرتير عام محافظه كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينه كفرالشيخ، ومدير عام الإسكان بالمحافظه، ومديره إداره التخطيط بالديوان العام، بصفتهم الوظيفية.

مطرقة - صورة أرشيفية

بكفر الشيخ

بكفر الشيخ

بكفر الشيخ

بكفر الشيخ

بكفر الشيخ