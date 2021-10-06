أخبار عاجلة

وزير الاستثمار: 6.4 تريليون ريال مستهدف الناتج المحلي للمملكة -
28 % نمواً في أعداد الأسر التي سكنت منازلها بنسبة تمكين 92 % خلال الربع الثاني -
أمانة العاصمة المقدّسة تنفّذ 237 جولة لإزالة التشوّهات البصرية -
شاهد.. إنقاذ مصري حاول الانتحار من جسر جابر الأحمد بالكويت -
«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة -
ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة -
مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان -
«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية -
إزالة 144 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية لإزالة التعديات -
إعتباراً من أول نوفمبر ..«الداخلية»: سحب رخص القيادة والتسيير لعدم تركيب الملصق الإلكترونى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

إدارية كفر الشيخ تنظر دعوى تطالب بإقامة حي جديد 13 أكتوبر

Print
إدارية كفر الشيخ تنظر دعوى تطالب بإقامة حي جديد 13 أكتوبر إدارية كفر الشيخ تنظر دعوى تطالب بإقامة حي جديد 13 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ يوم 13 أكتوبر الجاري للنظر في دعوى تطالب ببدء تفعيل حي جنوب الجديد بمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة على أرض الواقع، والصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء منذ عامين.

تختصم الدعوى كلا من وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفرالشيخ، وسكرتير عام محافظه كفرالشيخ، ورئيس مركز ومدينه كفرالشيخ، ومدير عام الإسكان بالمحافظه، ومديره إداره التخطيط بالديوان العام، بصفتهم الوظيفية.

مطرقة - صورة أرشيفية
بكفر الشيخ
بكفر الشيخ
بكفر الشيخ
بكفر الشيخ
بكفر الشيخ
بكفر الشيخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

«البيطريين» تجتمع لوضع آليات الحفاظ على أصول النقابة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

ضبط كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى بحوزة عاطل بالمعصرة

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

مترو الأنفاق يفتتح منفذ جديد للاشتراكات في جامعة حلوان

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية

«خارجية الشيوخ»: قمة «فيشجراد» نجاح جديد فى ملف العلاقات الخارجية