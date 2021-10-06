مدحت العدل: «إلي المدعو حسن مصطفي إعزم الخطيب في بيتك وعيد ميلادك»

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وجه الدكتور مدحت العدل المولف والسيناريست السينمائي رساله شديدة اللهجة إلى حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكره اليد بعد تجاهله لمجلس ادارة نادي الزمالك في افتتاح بطولة كاس العالم لكره اليد بالسعودية

الخطيب ودرع الأهلي - صورة أرشيفية

وطالب الدكتور مدحت العدل من رئيس الإتحاد الدولي بمراعاة ان الزمالك ممثل مصر تلك البلد العريق التي اضاءت الدنيا على مدار التاريخ ولا يجوز تجاهل فريقها الممثل في البطولة ودعوة الفريق المنافس ورئيسه محمود الخطيب رغم عدم مشاركة للأهلي في المونديال

- صورة أرشيفية

وكتب الدكتور مدحت العدل على صفحته على توتير :«إلي المدعو حسن مصطفي عندما تريد مجاملة أصدقاء لك فلتدعوهم في عيد ميلادك أو في منزلك وليس في بطولة يمثل فيها الزمالك بلداً عريقاً إسمها مصر