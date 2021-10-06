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الإسماعيلي يفوز على المقاولون العرب بهدفين

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الإسماعيلي يفوز على المقاولون العرب بهدفين الإسماعيلي يفوز على المقاولون العرب بهدفين

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على المقاولون العرب بثنائية دون رد، خلال المباراة الودية التى جمعتهما على هامش معسكر الفريق بالإسكندرية.

أهداف الدراويش سجلها كل من محمد الشامي والزامبي جاستون شونجا، الذي يخضع للاختبار في الفريق قبل اتمام التعاقد معه.

شارك شونجا في اللقاء كاملاً رفقة لاعب كاميروني آخر، من أجل الاختبار«» قبل إتمام التعاقد مع أي منهما.

ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الموسم الجديد من خلال معسكره السكندرى الذي يتخلله سلسلة من الوديات وتحت قيادة فنية جديدة لطلعت يوسف..

الودية شهدت إشراك عدد كبير من اللاعبين من أجل التعرف مستواهم بشكل أكبر ومدى استيعابهم للخطط الفنية المطبقة.

المصرى اليوم

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