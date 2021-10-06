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بيراميدز يتعادل ودياً مع طلائع الجيش

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بيراميدز يتعادل ودياً مع طلائع الجيش بيراميدز يتعادل ودياً مع طلائع الجيش

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انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جرى بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يسجل أحمد سمير هدف التقدم للطلائع في الشوط الثاني، ونجح دودو الجباس في تسجيل التعادل لبيراميدز خلال نفس الشوط.

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - هشام محمد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي

وفي الشوط الثاني، دفع إيهاب جلال المدير الفني بالمهدي سليمان، وأحمد سامي وحسين السيد وناصر منسي وعبد الله مجدي ودودو الجباس.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم ١٣ أكتوبر الجاري إلى تنزانيا لمواجهة نادي عزام يوم ١٦ من نفس الشهر في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يختتم بيراميدز معسكره الإعدادي الحالي بمواجهة ودية يوم السبت أمام أهلي بني غازي الليبي بملعب الدفاع الجوي.

المصرى اليوم

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