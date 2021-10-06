★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية على جزء من الملعب خلال مران اليوم الأربعاء.

وشهدت التقسيمة تألق كبير للرباعي محمد عواد ومصطفى فتحي ومحمود علاء وإمام عاشور لاعبو الفريق الأول بالنادي.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وكان الزمالك قد خاض معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا لإنطلاق مواجهات بطولة دورى ابطال افريقيا، حيث ستكون ضربة البداية امام توسكر الكيني في كينيا.