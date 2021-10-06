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منتخب تونس يخوض مباراة هامة خلال طريقه المونديالي أمام منتخب موريتانيا الخميس 7-10- 2021 عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة - مصر، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات - أبوظبي - دبي.

تحدث على معلول الظهير الأيسر لمنتخب تونس، عن مواجهتي موريتانيا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقال معلول خلال تصريحاته الصحفية: «الأجواء داخل المنتخب متميزة جدا وتمكننا من العمل في ظروف طيبة ونستعد لمواجهة الخميس القادم كأحسن ما يكون، وننتظر التحاق بقية اللاعبين للمعسكر.وزاد:»نتتطلع لمواصلة مسيرتنا الإيجابية بكسب الرهان أمام موريتانيا ومواصلة تصدر المجموعة، والأكيد أننا سنكون على أتم الاستعداد يوم المباراة، وكل منتخب لديه نقاط قوة وضعف، ومن جهتنا سنسعى إلى تدارك الأخطاء«.واستكمل:»رغم قصر مدة المعسكر فإننا سنكون على أتم الجاهزية لمواجهة موريتانيا التي ستكون حماسية للغاية بالنظر إلى قوة المنافس الذي نعرف عنه كل كبيرة وصغيرة«.

وأشار: «نسعى إلى تأكيد المستوى الطيب الذي قدمناه أمام غينيا الاستوائية وزامبيا، كما سنحرص على تحقيق الفوز مع السعي إلى تطوير المردود الجماعي من خلال دعم الإيجابيات وتفادي النقائص قدر الإمكان».وأكد: «منتخب موريتانيا لا يستهان به لا سيما أن منتخبنا وجد عدة صعوبات أمامه في مناسبات سابقة وهو يحسن لعب المرتدات، لكن بحول الله سنفرض طريقة لعبنا وسنخرج بنقاط الفوز».