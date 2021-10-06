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واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه العلاجي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وخاض عبدالشافي بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية الخفيفة في صالة الجيمانزيوم، وذلك بعد الانتهاء من بروتوكول “حقن” الركبة الموضوع للاعب.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وكان الزمالك قد خاض معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا لإنطلاق مواجهات بطولة دورى ابطال افريقيا، حيث ستكون ضربة البداية امام توسكر الكيني في كينيا.