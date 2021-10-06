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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدلات البدنية للاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني.

ويلتقي الزمالك مع توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد خاض معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا لإنطلاق مواجهات بطولة دورى ابطال افريقيا، حيث ستكون ضربة البداية امام توسكر الكيني في كينيا.