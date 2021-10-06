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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق خلال مران اليوم الأربعاء.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين، وركز المدرب الفرنسي على اللعب السريع من لمسة واحدة دون الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة.

ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

جانب من تدريبات فريق الزمالك - صورة أرشيفية

وكان الزمالك قد خاض معسكرا مغلقا في برج العرب استعدادا لإنطلاق مواجهات بطولة دورى ابطال افريقيا، حيث ستكون ضربة البداية امام توسكر الكيني في كينيا.

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