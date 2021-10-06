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أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بمشاركته في احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى الـ48 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال الندوة التثقيفية، التي عقدت اليوم في مركز المنارة وحملت أسم «العبور إلى المستقبل».

ونشر «حسني» مقطع فيديو خلال غنائه أمام الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، وعلق عليه قائلًا :«شرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».

وتابع: «اتشرفت بحبيبي الطفل مصطفى وحبيبتي الطفلة هديل لمشاركتي الجزء الخاص بي، منصورة يا مصر دايما، منصورة يا كل بلد عربية».

وقد شارك في الأوبريت الغنائي، تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبدالحكيم وأبو، وبلقيس .