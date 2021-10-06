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بعد مشاركته في احتفالات أكتوبر.. تامر حسني: «منصورة يا دايمًا» ()

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بعد مشاركته في احتفالات أكتوبر.. تامر حسني: «منصورة يا مصر دايمًا» (فيديو) بعد مشاركته في احتفالات أكتوبر.. تامر حسني: «منصورة يا دايمًا» ()

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أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بمشاركته في احتفالات نصر أكتوبر في الذكرى الـ48 أمام الرئيس عبدالفتاح ، وذلك خلال الندوة التثقيفية، التي عقدت اليوم في مركز المنارة وحملت أسم «العبور إلى المستقبل».

ونشر «حسني» مقطع خلال غنائه أمام الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأربعاء، وعلق عليه قائلًا :«شرفت كل الشرف بمشاركتي في الندوة التثقيفية (العبور إلى المستقبل) بمناسبة احتفالات القوات المسلحة المصرية بنصر أكتوبر المجيد، في حضور سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».

وتابع: «اتشرفت بحبيبي الطفل مصطفى وحبيبتي الطفلة هديل لمشاركتي الجزء الخاص بي، منصورة يا دايما، منصورة يا كل بلد عربية».

وقد شارك في الأوبريت الغنائي، تامر حسني ومصطفي حجاج وريهام عبدالحكيم وأبو، وبلقيس .

المصرى اليوم

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